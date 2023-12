Ettevaatust, veenilaiendid! Millal minna arstile?

Veronika paneb kõigile südamele, et kui jalg hakkab järsku valutama ja/või läheb paiste, ei tohi pikalt oodata ning mõistlik on minna lausa EMOsse. „Ägeda veenilaiendi diagnoosi küll päriselt olemas ei ole, kuid jalal on ka muid struktuure ning haigusi, mis vajavad tähelepanu ega ole kuidagi seotud veenilaienditega.“ Sestap peaks probleemide tekkimisel kindlasti reageerima.