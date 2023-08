Kodu ohutuks: hoia lapsi mürgistuste eest!

Näitlejal ja moeloojal Karin Raskil (44) on kolm last, noorim poeg Stig on nelja-aastane. Tõsiseid mürgistusi või üle noatera pääsemisi pole ette tulnud, sest lastele on mürgiste asjade ohtudest räägitud ning ohtlikud asjad kodus silme eest ära pandud. „Ma olen väga valvas näiteks väikeste ümmarguste patareide suhtes. Olen kuulnud, kuidas väikesed lapsed on neid kommideks pidanud ja alla neelanud. See on väga ohtlik, sest need võivad söövitada,“ toob Karin näiteks.