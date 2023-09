Jalutan koeraga varahommikuses vanalinnas ja tunnen sügavat tänutunnet — mu kaal on langenud ja ma tean, et langeb veelgi. Minus on energiat, jõudu, sügavat rõõmu ja lõbu. Tean, et enam ei kuku ma uskumustesse ega mõttemustritesse, mis ajendasid mind toidupoodi ruttama.