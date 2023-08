VAIKUS KOROONARINDEL? Irja Lutsar: „Nakatumine kulgeb laineliselt, kuid praeguseni pole selge, missuguse regulaarsusega lained tulevad.“

Lutsari sõnutsi ei peeta praegust olukorda murettekitavaks. „Olukord pole murettekitav kas või selles mõttes, et meil on olemas vaktsiinid, aga ka head viirusevastased ravimid, et tulla toime kõige haavatavamate inimestega, keda ohustab raske haigus.” Pealegi on suurel osal inimestest olemas mingisugune immuunsus koroona suhtes. Välismeedias on kõlanud soovitus, et enne eaka lähedase juurde minekut võiks teha koroona kiirtesti. Kas sellele võiks mõelda ka Eestis?