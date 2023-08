PÕRGULIK KOGEMUS ILUSALONGIS: „Mu sõrmeotsad tilkusid verd, kui küünetehnik haaras järgmise suriseva tööriista.”

Terviseamet soovitab enne iluteenuste kasutamist teha põhjaliku eeltöö. Kas teenindajal on vajalikud oskused? Mida räägivad eelmised kliendid? Võib-olla see oleks päästnud Laura šokeerivast kogemusest. „Sõrmeotsad tilkusid verd, kui küünetehnik järgmise suriseva tööriista järele haaras, et mind „ilusamaks“ teha,“ meenutab ta mõne nädala tagust käiku ilusalongi. Kahjuks pole ta ainus, kes on ilu asemel lahkunud salongist hoopis ehmatava kogemusega.