Mitukümmend kilo kaotanud Joosep Värk: „Kui vaatad päriselt otsa sellele, kui palju sa sööd, siis tulevad ka muutused.”

Aktuaalse Kaamera terane vaataja on peale oluliste päevauudiste pannud ehk tähele ka ERRi Brüsseli korrespondendi tunduvalt kõhnemaks muutunud välimust. „See on naljakas, et osa inimesi ei julge sellest rääkida,” ütleb Joosep Värk (33). Neile, kes söandavad küsida, räägib ta hea meelega, mis aitas tal ülekaalust lahti saada.