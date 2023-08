Robin Juhkental depressioonist: „Ma ei otsinud pikalt abi."

Nagu paljud mehed, ei otsinud ka Juhkental kaua abi depressiooni vastu. Teda takistas vanemalt kolleegilt, alkohoolikust muusikult kuuldud arvamus, et kui oled sündinud kurvameelsena, siis ega midagi eriti teha ei saagi ja niimoodi lähed ka hauda. Võib-olla natuke saab leevendada asju, et paremini hakkama saada. Kuna Juhkental uskus dogmasse, et abi pole niikuinii olemas, siis jäi tal see ka pikalt saamata.