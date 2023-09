Soliidses eas on vahva koos võimelda! „Mingit normi me ei täida!“

Kümmekond soliidses eas prouat ja üks härra käisid eelmisel hooajal Pääsküla endises jaamahoones hommikuti koos võimlemas. Nende juhendaja Aalo Kukk (66) märkas, et hästi mõjusid mitte üksnes harjutused, vaid ka see, et neid tehti teistega koos.