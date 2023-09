NAGU RITSIKAD SIRISTAVAD PEAS | Viis põhjust, miks kõrvus piniseb

Teate, muidu pole mul viga midagi, aga vaikses ruumis ma olla ei saa. Nagu ritsikad siristaksid peas, kord valjemalt, siis nõrgemalt. Ma väga muretsen, et see võib olla midagi tõsist. Eriti halb on uinuda, siis ma kuulen sirinat selgemini. Kuulan veidi raadiot, see rahustab. Kui olen ennast nii unele väsitanud, siis saan lõpuks uinuda. Loodan, et magan hommikuni, sest öösel ärgates on see sirin väga häiriv.