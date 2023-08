Heidi Saarel on veresuhkru näidu kontrollimiseks käel sensor. Reaalajas monitoorimine vajab aga harjumist, sest on oht hakata liigselt paanitsema, on ta kogenud. Foto : Robin Roots

Diabeetik kõnnib justkui köiel, püüdes mitte alla kukkuda. „Sa oled kogu aeg nagu eksamil — et suhkur oleks korras.“