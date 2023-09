APTEEKER VÕRDLEB: millised rahustavad toidulisandid aitavad ärevuse ja unetuse vastu?

Üks tuntumaid looduslikke rahusteid on palderjan. Palderjanil on palju toimeid: see on lõõgastav, ärevusevastane, aitab üle une- ja keskendumisraskustest. Rahustavates preparaatides on toetavaks toimeaineks tihti meliss ja humal, viimane pikendab ka und. Samuti leidub rahustavates toidulisandites kannatuslille, lavendlit, viirpuud ja veiste-südamerohtu. Veel võivad olla abiks aminohapped, nagu L-trüptofaan, mis osaleb serotoniini ja melatoniini sünteesis, ning L-teaniin, mis soodustab lõõgastumist ja kvaliteetset und.