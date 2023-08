TUNTUD RAVIM LUUBI ALL: kas menukas kaalulangust soodustav arstim põhjustab tõesti suitsiidimõtteid?

Semaglutiid on aidanud miljonitel inimestel hoida diabeeti kontrolli all ja rasvunutel kaalu alandada. Nagu igal ravimil, on ka semaglutiidil kõrvaltoimed, näiteks iiveldus, kõhuvaevused. Suitsiidimõtteid võimalike kõrvaltoimete loetelus ei ole.