Hea vormi saladus peitub 80-20 reeglis

Kahtlemata on väga mugav diivanil lösutada ja toitu koju tellida, aga tegelikkuses maksab see mugavus hiljem kätte, kui peeglisse vaadates oma keha enam ära ei tunne. Üks asi on ülekaal, kuid teine oluline aspekt on ka enesetunne. Kui tunned end oma kehas ebakindlalt, riided ei enam selga ei mahu, trepist üles kõndimine tõmbab hinge kinni, näonahk on halb ja kõhus on pidevalt raskustunne, on see märk sellest, et midagi on valesti. Õige toitumisega saab kõikidest nendest sümptomitest üllatavalt kiiresti lahti.

Väljakutses osalejad tõdevad juba esimese nädala lõpus, et toitumisharjumuste parandamine on muutnud enesetunde mõne päevaga oluliselt paremaks. Kõht ei ole enam punnis, puudub pidev vajadus midagi näksida ja energiat on oluliselt rohkem. Üllatuseks saab süüa väga maitsvaid toite, mida on lihtne ning kiire valmistada ja need maitsevad tervele perele. Nipp ongi selles, et kogused ja toitained on omavahel tasakaalus. Kõike saab süüa, lihtsalt tuleb olla teadlikum.

Olenevalt inimese algkaalust ja pühendumisest on võimalik 30 päevaga muuta oma keha oluliselt paremaks. Aktiivsus, vee joomine, tervislikum toitumine ja positiivne mõtteviis on kõik väga olulised aspektid kaalu langetamisel ja keha vormimisel.

Minu kui treeneri personaalne tugi on selle 30 päeva jooksul alati olemas ja ma pean väga oluliseks 100% personaalset lähenemist. Igaühel on oma erisused ja individuaalsed vajadused, mistõttu pakun väljakutsel erinevaid võimalusi ning annan nõu ja juhiseid, mille abil jõuad täpselt nende eesmärkideni kuhu soovid. Olgu see siis soov kaalu langetada, rasva põletada või lihtsalt endale paremaid igapäevaseid harjumusi tekitada. Alati ei pea eesmärk olema kilode kaotamine, pigem peaks prioriteediks olema enesekindluse kasvatamine ja hea enesetunde saavutamine.

Tervislik eluviis on mõnus ja selleks, et elu nautida, tuleb leida sobilik tasakaal. Kindlasti on oluline on pöörata rõhku nii vaimsele kui ka füüsilisele tervisele.

Minu peamised nipid ja mõtted, kuidas olen saavutanud edu nii oma keha vormimisel kui ka karjäärialaselt: