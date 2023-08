KARM PUUKBORRELIOOS: käed-jalad valutasid ja vasak kehapool oli justkui halvatud

Olen eluaeg olnud igasuguste vaktsineerimiste vastu. Olin kindel nagu raudnael, et kõik need puugid, kelle olen oma keha küljest eemaldanud — ikka nii, et pea sisse ei jää —, mulle halba ei tee. Nii on aastakümneid ka olnud, sest mina ja marjulkäimine, sügisesed seenekorjamise rallid ja põnevad jõhvikarabad on mu ellu kuulunud lapsest saati hoolimata sellest, kas koju sai naastud saagiga või saagita. Korilase haigus saadab mind siiani, põlvili mätaste peal korve täita tundub mulle kõige suurema naudinguna.