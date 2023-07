VEEPAASTUMINE KUI ISEPUHASTUS? Arst: „See aitab keha vanadest ja haigetest rakkudest puhastada. Nii ei jää need meie sisse ega mürgita keha!“

Paastumine on Trofimova sõnul hea viis, kuidas keha puhastada ja saada juurde energiat. Lisaks käivitab paastumine organismi kaitsemehhanismi – autofaagia. See on kehasisene protsess, mille käigus hakkavad terved rakud lagundama ja seedima vanu, haigeid ning nõrku rakuosakesi.