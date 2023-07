Miks on narkomaane vaja aidata? Ise on süüdi, las kärvab! Sõltlaste abistaja: „Sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda sinu või su lähedasega.”

„Miks neid narkomaane on vaja üldse aidata? Ise on süüdi, las sureb ära!“ See on üsna tavaline arvamus uimastitarvitajate kohta. Kõik nii ei mõtle. „Ei saa niimoodi öelda, et ta on ise süüdi. Me ei tea, mis põhjustas tema elustiili,“ ütleb Julia Dolintšuk, kes aitab iga päev sõltlasi kahjude vähendamise keskuses.