SURMAV KLIIMA: eelmise suve kuumalained tapsid Euroopas üle 60 000 inimese

Euroopa Liidu statistikud hakkasid juba augustis lööma häirekella, et suvel on surnud ebatavaliselt palju inimesi, kirjutab The Guardian. Paljudes Euroopa paikades valitses kuumus ja põud ning möllasid metsatulekahjud.

Eksperdid analüüsisid andmeid ja kasutasid epidemioloogilisi mudeleid, et välja selgitada, kui palju surmajuhtumeid võis tuleneda kõrgest temperatuurist.