KUS ON HAIGUSLUGU? Pettunud naine: „Minu terviseandmeid polnudki digiloos!”

Kas see pole mitte iseenesestmõistetav, et patsiendi iga arstilkäik ja diagnoos on näha digiloos? Nii arvas ka Helje, kellel oli vaja esitada töötukassale taotlus vähenenud töövõime kohta. Aga vajalikku värsket diagnoosi digiloos polnudki, kuigi ta oli just arsti juures käinud! „Olin negatiivselt üllatunud.”