SUUR IDEEKONKURSS! Mida teha, et laps oleks suvel aktiivne ega konutaks toas?

„Suur osa lapsi on jäänud suvevaheajal täiesti unarusse – neil pole kusagile minna, pole inimesi, kes lastega tegeleks ning murekohaks on ka sõltuvus nutiseadmetest või arvutimängudest, mis hoiavad last nelja seina vahel,“ ütles Eesti tervise fondi juhataja dr Eero Merilind.