SUUR PEENISTE EDETABEL! Vaata, kus elavad kõige pikema suguelundiga mehed ja kus see on üsna tillukene

„Kas mu peenis on normaalse pikkusega?” See on veebis üks sagedasemaid küsimusi. Nüüd võib igaüks paigutada oma elundi ülemaailmsele skaalale – teadlaste rühm analüüsis ligi 90 riigi mehe andmeid ja avaldas peenise keskmise pikkuse edetabeli. Vaata ja hinda, kui konkurentsivõimeline on sinu meheau!