„Tahan uut perearsti, aga ta ei võta mind nimistusse!“ Kas arsti saab sundida, kui ta keeldub patsiendi võtmisest?

Kõigepealt on oluline teada, et perearsti leidmise või vahetamise teema ei kuulu enam terviseameti alla, vaid ühendust tuleb võtta hoopis tervisekassaga. „Võimalusel võiks inimene pöörduda otse tervisekassa poole,” soovitab tervisekassa perearstinimistute halduse teenusejuht Urmas Habakukk neile, kes on mures perearsti leidmisega.