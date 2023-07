Noor perearst naudib oma tööd: „Kõige tähtsam on, et inimene ei põleks esimese aasta-kahega läbi. Siis ta on meditsiinist läinud.”

Ründali meelest olekski ideaalne, kui algus oleks järk-järguline, et noor inimene saaks ree peale – võtab kelleltki töö üle ja tal on mentor või toetussüsteem. „Kõige tähtsam on, et inimene ei põleks esimese aasta-kahega läbi. Siis ta on meditsiinist läinud ja harva tullakse tagasi.”