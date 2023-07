Psoriaasihaige pidagu päikesega piiri

Psoriaas on põletikuline krooniline haigus. Nahaarst doktor Tiina Toomson ütleb, et kuigi haigust seostatakse eelkõige nahaga, on psoriaas tegelikult kogu organismi haarav haigus.

Selle korral põhjustab põletik naha sarvkihi kontrollimatut paksenemist. Kui tavaliselt kulub naharakkude uuenemiseks kuni 28 päeva, siis psoriaasi korral lüheneb see periood viie päevani. See tähendab, et surnud naharakud ei jõua maha kukkuda, vaid kogunevad nahale ning nii tekib lööve.