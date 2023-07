SÜVENEV PÕUD PEREARSTIDEST: kus on noored, kes võtaksid üle pensionäridest doktorite töö?

Perearsti õpe on pikk: kuus aastat Tartu ülikooli arstiteaduskonnas pluss neli aastat peremeditsiini residentuuris. Praegu käivadki residentuuri sisseastumiseksamid. Välja on kuulutatud 40 perearsti kohta. „Kas me need kohad täis saame, on iseküsimus. Huvi õppimise vastu on, aga lihtsalt meie vajadus on nii suur,“ tõdeb prof Kalda.