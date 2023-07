SÜVENEV PEREARSTIDE PÕUD: kus on noored, kes võtaksid üle pensionäridest doktorite töö?

Perearsti õpe on pikk: kuus aastat Tartu ülikooli arstiteaduskonnas pluss neli aastat peremeditsiini residentuuris. Praegu käivadki residentuuri sisseastumiseksamid. Välja on kuulutatud 40 perearsti kohta. „Kas me need kohad täis saame, on iseküsimus. Huvi õppimise vastu on, aga lihtsalt meie vajadus on nii suur,“ tõdeb prof Kalda.

Juunis esitati 30 taotlust. Augustis kuulutatakse tavaliselt välja lisakonkurss, kuhu on oodata 7–10 taotlust. Viimastel aastatel on õnnestunud vastu võtta üle 30 peremeditsiini residendi – aga mitte 40, nagu oleks tegelikult vaja.

Kuidas meelitada rohkem noori valima perearstikutset?