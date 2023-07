MIKS KESKEALISENA KAAL EI LANGE? Ülekaaluga maadlev naine: „Pärast dieedi lõppu tuli kaalu juurde 15 kilo.“

„Kergemas ülekaalus olen olnud pea terve elu, kuid pärast laste sündi läks keha eriti käest ära. Kõhule ja puusadele aina kogunes rasv. Ära ei taha see kuidagi minna!“ kurdab 47aastane Maili, kes on aastaid üritanud kaalu langetada, kuid tulutult. Kas keskeas ja vanemana on raskem kilodest lahti saada kui noorena?