„Mul oleks võinud hullemini minna.“ 34aastasena läbi elatud mikroinsuldi järelmõjud annavad siiani tunda

Kui Kätlin Madist (43) tabas kaheksa aastat tagasi mikroinsult, oli see suur ehmatus, sest tol ajal sellest veel ei räägitud. Liiatigi veel sellest, et see võib ohustada ka nooremaid inimesi. Kuigi raskelt kulgenud mikroinsuldi järelmõjud kimbutavad Kätlinit siiani, on ta õppinud väärtustama oma tervist ja aega.