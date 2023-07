SÖÖ KAALUSÕBRALIKULT! Eesti toiduteadlased annavad 19 soovitust, kuidas püsida kogu aasta rannavormis

Igaühele on antud erinev keha ja ainevahetuse tüüp. Kehakaalu mõjutavad vanus, geneetiline pagas, sugu, aga eelkõige see, mida ja kui palju me sööme. Tallinna Tehnikaülikooli teadlased Kaarel ja Signe Adamberg annavad soovitusi, kuidas süüa kaalusõbralikult ja püsida aasta läbi rannavormis.