Ole õnnelik, et sul on veel perearst! Le Vallikivi: „Olukord on katastroofiline ja järjest õudsemaks läheb.“

Nurised perearsti üle? Oled tige, et ei saa temaga kiiresti ühendust? Äkki sa pole teda näinudki? Unusta kaeblemine! Ole õnnelik, et sul on üldse perearst. „Ei tahaks ju haliseda, aga lood on tõesti päris kehvad,” ütleb Eesti Perearstide Seltsi juht Le Vallikivi. Võib juhtuda, et mõni inimene jääbki perearstita.