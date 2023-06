Pane kõrva taha: pikk puhkus ei päästa läbipõlemisest, kui sa puhkad valesti

On tavaline, et ka puhkuse ajal kiputakse end vargsi tööasjadega kursis hoidma. Või siis heidetakse töömõtted peast, ent puhkus planeeritakse igasugu käimisi ja tegevusi nii tihedalt täis, et päriselt maha istumiseks ja hinge tõmbamiseks aega ei jää. Kui selline asi kestab pikalt ja pidevalt, annab tervis lõpuks järele ja põletakse läbi.