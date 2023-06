„PILT HAKKAS JUBA TASKU MINEMA.” Pikk päev lõõskavas kuumuses viis päikesepisteni

Tallinna Kiirabi juht Raul Adlas soovitab peatselt algava laulu- ja tantsupeo proovides jälgida, et kantaks sobilikku riietust ja peakatet, et higi saaks auruda. Tuleks teha puhkepause ja hoida vesi kogu aeg ligi. Just nende põhireeglite vastu Kaili eksiski. Tal ei olnud peas mütsi ja ta ei mäleta, et tal oleks vett kaasas olnud. „Võib-olla ema isegi käskis mütsi ja vee kaasa võtta, aga 15aastane teab ju ise kõige paremini, mida tal on vaja.” Kõht oli ka tühi.