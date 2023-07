ÄRA LASE PROBLEEMIL SÜVENEDA! Nendel juhtudel on vaja kindlasti kuulmist kontrollida

Kõige ilmsem põhjus, miks ei tohi kuulmislangust tähelepanuta jätta, on seik, et probleem võib veelgi süveneda. Samuti on võimalik, et kahjustad kuulmist, ise seda teadmata. Mõnikord võivad kuulmist mõjutada isegi üsna tavalised ravimid, näiteks antibiootikumid. Paljudel juhtudel on kuulmislangus päriliku iseloomuga, kuid seda võivad tekitada ka müra, kõrvapõletikud, trauma, ravimid või kõrva kogunenud vaik.