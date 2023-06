„Tekib vedelikupuudus ja inimesed kukuvad kokku.“ Kuum ilm toob kiirabi jalgrattapatrullile tööd juurde

Kui mõelda suvisele vanalinnale, siis on paljudel mõte, et küllap seal on vaja abi anda vaid purjus turistidele, kes on sattunud hätta „Neid tuleb ette, aga kindlasti pole see põhitöö,“ ütleb Anna. Aga tema sõnul peab ka alkoholi tarvitanud inimene saama abi. Kui ta näeb inimest, kes on pikali maas, siis ta küsib ikka, kas kõik korras. „Kui ta ütleb, et abi pole vaja, palun tal minna istuma.“

Suve jooksul tuleb ette traumasid, kukkumisi, autoavariisid ja hulk teisi juhtumeid, kuhu sõidab kohale jalgrattakiirabi.