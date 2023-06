Kiirabi ja EMO praktikas on üsna sage pöördumine reedeõhtuti või nädalavahetustel valuga, mis on kestnud juba pikemat aega. Varem lihtsalt polnud aega, väidab patsient. Milline on mõistlik teekond lahendusteni? Esmase peavalu käsitlus peaks algama ikka perearsti vastuvõtul.