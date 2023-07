Inimeste iseloomud ja elustiilid on väga erinevad. Hea puhkuse tunnus on aga kõigi puhul see, et nende elujõud ja hea vaimne tervis on taastunud. Loomulikult vajatakse ka vaheldust ja positiivseid emotsioone. Näiteks inimene, kes töötab postiljonina, ei vaja puhkuseks jalgsimatka.