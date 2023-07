KESKENDU KULGEMISELE! Metsakümblus kosutab keha ja meelt

Igaüks teab, et liikumine on tervislik ja metsaõhk on seda ka. Liikumine metsas on seega topeltkosutav, eriti kui keskenduda täielikult oma kulgemisele, enesetundele ja ümbrusele. Juurde saab teha lihtsaid harjutusi. Sellist jalutuskäiku võib nimetada metsakümbluseks.