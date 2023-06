„SEE ON KARJUVALT EBAÕIGLANE!“ Mees on kindel, et koroonavaktsiin tekitas kõrvus lakkamatu vilina, kuid pole leidnud loodetud abi

Et ei oleks vääritimõistmist – ta pole vaktsiinivastane, pole kunagi olnud. „Olen teinud elus igasuguseid vaktsiine. Olen vaktsineeritud marutõve, teetanuse, A-ja B-hepatiidi vastu,” loetleb Kivi, kes on tuntud ka kui reisiajakirjanik ja paari raamatu autor. Koroonavaktsiini on ta saanud kolm doosi.

Kui tuli info koroonavaktsiinide loomisest, ei jõudnud Kivi neid ära oodata. „Mulle tundus, et see on viis, kuidas maailm saab edasi liikuda ja need jubedad piirangud lõpevad. Ma ei suutnud võtta tõsiselt võimalust, et vaktsiinid võiksid teha midagi halba, kuigi me ju teame ajaloost, et on olnud selliseid, mis on vähem õnnestunud.”