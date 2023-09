Liikumine parandab enesetunnet: „Vale on arvata, et vana inimene peabki olema väsinud ja vähem jõudma!“

Kui inimene on olnud täiesti passiivne või olnud haige, tuleb alustada madalama intensiivsusega ja lühema trenniga. Enim on vaja aeroobset liikumist ehk sellist, mil pulss ja hingamine kiireneb. „Meie kehakeemiakombinaat ja ainevahetus hakkavad tööle, see on tähtis südame-veresoonkonnale ja verevarustusele. Südame seisund paraneb, veri käib rohkem ringi, südame pumbajõudlus paraneb, väikesed veresooned jalgades jm saavad rohkem verd, tekivad varukapillaarid, veresooned ei lähe umbe, sest liikumine on kasulik veresoone seinale kleepuva n-ö halva kolesterooli langetamisel. Liikumine langetab ka veresuhkrutaset, mis omakorda mängib rolli veresoonkonna tervise juures, ning lisaks aitab langetada kehakaalu,“ loetleb arst häid mõjusid.