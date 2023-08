Tervisele tuge mesilastest: "Mõned on mesilasteraapiamajja tulnud kahe kepi najal, kuid pärast kümmet seanssi lahkuvad ühe kepiga!"

„Mõned on mesilasteraapiamajja tulnud kahe kepi najal, kuid pärast kümmet seanssi lahkuvad ühe kepiga,“ kirjeldab mesilas- ehk apiteraapia head mõju Silva Tamsalu (63), lisades, et sumisevate putukate mõju on igale inimesele siiski individuaalne.

Nelja mesilaspere töö

Silva huvi apiteraapia vastu kasvas tasapisi pärast seda, kui tema Pärnumaal asuvasse pärandrooside kasvatusele keskendunud Panga tallu saabus juhuslik mesilassülem. Mõne aasta eest täituski perenaise pikaaegne unistus ja püsti sai eraldi apiteraapiahoone.