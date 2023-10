ÄREVUS KONTROLLI ALLA: Ungari teadlased leidsid uue loodusliku lahenduse!

Mis viitab ärevusele?

Ärevus on meie keha reaktsioon ohu tajumisele ja meie jaoks olulistele sündmustele. See on nagu seesmine häiresüsteem, mis valmistab meid ette ohuks ja aitab meie kehal valmistuda ohuga toimetulekuks. Kui ärevus hakkab väljuma kontrolli alt, siis võite märgata enda puhul mõnda järgmistest sümptomitest: