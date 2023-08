ILU ALGAB KAUNIST NAERATUSEST: kui olete mingil põhjusel hambad kaotanud, on lahenduseks ALL-ON-4 või ALL-ON-6 hambaimplantaadid!

Kui olete mingil põhjusel hambad kaotanud, on lahenduseks ALL-ON-4 või ALL-ON-6 hambaimplantaadid!

Implantaadile kinnitatava proteesi tehnoloogia (implantaatsild) on parimaks ravilahenduseks, kui on vaja asendada tervet hambakaart või suuremat tühimikku igemes. Antud tehnoloogia peamine eelis on see, et iga hammas ei vaja eraldi oma implantaati. Kroonid on üksteisega seotud ja sõltuvalt tühimiku suurusest toetab neid stabiilne neljast või enamast implantaadist koosnev alus. Erinevus lihtsamatest eemaldatavatest proteesidest (mis kinnituvad igemetele tänu plastmassile) on see, et need näevad head välja ja tunduvad loomulikuna. Terve hambakaare või mitme hamba asendamine proteesiga annab patsiendile mugavuse ning kindlustunde, sest implantaadi puhul ei ole ohtu, et protees ootamatult lahti tuleks või paigast nihkuks. Tulemus on väga loomulik ning sarnane päris hammastega.