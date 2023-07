KANDA ALUSPÜKSE VÕI MITTE? Nendel juhtudel on tõesti mõistlik püksikutest loobuda!

Kas oled kunagi endamisi mõelnud: „Kas ma kannan aluspükse õigesti?" Aluspesu kandmine on nii tavaline, kuid on seiku, millest inimesed palju ei tea. Kas oled kuulnud, et mõned kangad on vagiinale tervislikumad ja teatud juhtudel on tõesti mõistlik aluspükstest loobuda?