KOGEMUSLUGU | Terapeut Ingrid Joya Tsirel: „Ma ei lahku kodust enam CBD õlita!“

„Full Spectrum 30% imeilus õlipudel on mul alati käekotis” mainib Ingrid, et ilma selleta ta kodust enam ei lahku. CBD õlide puhul meeldib talle kõige rohkem nende multifunktsionaalsus. Näiteks Full Spectrum õli on olnud talle abiks avaliku esinemise eel lavanärvi rahustamiseks, stressi või ülepinge leevendamiseks, valusa kurgu puhul ja ka kuiva naha või lõhenevate huulte kiirabiks.

CBD nahaõli on üks Ingridi pikaajalisi lemmikuid: „See õli on ideaalne näokreemi alusõlina, aidates sügavuti niisutada kuiva, ketendavat või probleemset nahka.” CBD on tugev looduslik antioksüdant, mis aitab inimesi, kellel on põletikuline, punetav ja akneline nahk. Õli kaitseb enneaegsete vananemisilmingute eest, tasakaalustab rasu tootmist, rahustab ärritust, soosib loomulikku kollageeni tootmist ja taastab karvakasvu.