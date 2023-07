TUPESEEN KORDUB KOGU AEG? Vaata, kas sa ei tee neid vigu, mis soodustavad selle vohamist!

Tupeseent ehk kandidoos iseloomustab mikroskoopilise pärmseene Candida tüvede põhjustatud põletik tupes. Candida kuulub iga inimese soolestiku mikrofloorasse, kuid see hakkab paljunema ja põletikku tekitama siis, kui organismis tekivad selleks soodsad tingimused. Uuringud näitavad, et kogun 75% naistest põeb kandidoosi korra elus, pooltel nakatunutest tuleb see vähemalt korra tagasi. Osa naisi aga kimbutab kandidoos isegi mitu korda aastas. Haigus on harv postmenopausieas naiste seas, välja arvatud siis, kui nad saavad östrogeenravi.