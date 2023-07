KAS JOOMINE ON JÄTNUD JUBA JÄLJE? Arst: see on selge märk, et maks on kahjustunud

Alkoholist tingitud tervisehäired tekivad kumuleeruvalt, seega on inimesel sageli raske endale teadvustada, et enesetunde halvenemise põhjuseks võib olla alkohol. Alkoholi tarvitamine liigses koguses on otseselt seotud ligi 60 erineva terviseprobleemiga, sh maksatsirroos ja hepatiit, kõhunäärmepõletik, südame-veresoonkonna ja neuroloogilised haigused ning vaimse tervise probleemid.