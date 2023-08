KAS PUUKSUTAD ROHKEM KUI TEISED? Üllatavad põhjused, miks kõhugaase tekib liiga palju

Piinlik lugu – kõhugaase tekib liiga palju. Aga ära muretse! Kõhugaasid on täiesti normaalne nähtus, mis kuulub seedimise juurde. Need on igaühel – enamik inimesi laseb kõhutuult välja 5–15 korda päevas. Aga kui sulle tundub, et puuksutad rohkem kui teised, siis tahad ehk teada, mis võib olla selle põhjus.