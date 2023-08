HOIDU VIGADEST: ära meelita mesilasi ja herilasi ligi!

Mesilastele ei meeldi higilõhn, see muudab nad agressiivseks.

Ära tee mesilaste ja herilaste läheduses kiireid liigutusi ega vehi kätega.

Kes peaksid vältima nõelamist?

Mesilase nõelamist peaksid igal võimalikul moel vältima kõik need, kellel on kunagi juba olnud raske reaktsioon. Üliraskete reaktsioonide tekke risk on suurem vanemaealistel, südame rütmihäiretega ning kaasuvate hingamisteede allergiatega inimesed. Mesilase nõelamist peaksid vältima ka rasedad.

Millal peab kutsuma kiirabi?

Kui mesilane on nõelanud, siis: