KAAL KÕIGUB ÜLES JA ALLA? Kui teed nii, jääb kaalulangus püsima!

Vahet pole, missugust dieeti sa pead, sest tulemus on üks – need ei toimi. Vähemalt pikemas plaanis. Foto : Vida Press

Toimetas Sirje Maasikamäe , eile 08:00

Kas oled vahel mõelnud umbes nii: „Oi, suvi tuleb, nüüd on vaja kähku alla võtta!” Siis aga lased end jälle käest ja avastad, et püksid pitsitavad. Vaja taas rangele dieedile minna! See ongi jo-jo dieeditamine, kui kaal käib üles-alla nagu hotelli lift.