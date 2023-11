ÕL ARHIIV | Legendaarse Toomas Uba poeg Margus: uskusime viimase hetkeni, et isa tuleb sellest haigusest välja

„Neil oli isegi nimi – tilu-lilu alad,“ muigab Margus. „Sinna alla läks kindlasti võistlustants ja iluuisutamine. Raul oli vandunud, et ta paneb ameti maha, kui ta kas või poole silmaga näeb sellist asja nagu softball (pesapallilaadne mäng – toim.), mis ju ühel hetkel olümpiaprogrammi lisandus. Raul ütles, et ta ei taha teada, mis see on. Isa üritas iga nurga alt teda sättida televiisori ette, kust softball'i näidati, et Raul saaks tõuke oma uue lemmiku juurde. Paraku seda ei juhtunud.“

Uba oli kuulus

Margus tunnistab, et aeg-ajalt pidi ta koolis mõne avaliku esinemise enda kanda võtma, sest perekonnanimi just kui veidi kohustas. Aga see meeldis talle.

„Kui perega kuskil käisime, siis kogu aeg tunti nägupidi ära,“ tõdeb ta. „Pilgud olid garanteeritud, aga mitte ainult. See nimi võimaldas näiteks Kännu Kuke restoranis või Viru hotelli 22. korrusel lauda saada, sellest ei saanud üle ega ümber. Nimi oli tuntud nii koolis kui ka trennis. Osad inimesed olid kadedad, aga mina seostan nime sellega, et minule on see väga palju uksi avanud ja olen tundnud oma suhetes oma tuttavate ja sõpradega, et minu tausta suhtes on suhteliselt lai respekt.“

Kuulsus Uba perekonnale tüütuks ei muutunud.

„Eestis ei ole sellist asja, et minnakse kaubanduskeskuses või tänaval juurde ja hakatakse kolonnides autogrammi küsima,“ ütleb ta. „Endine Soome tennisist Jarkko Nieminen on kurtnud, et ei saa Helsingis abikaasaga õhtul sööma minna. Lihatükki ei saa lõigata, kogu aeg on keegi paberlipikuga laua juures.“

Uba oli sõbralik