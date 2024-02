Baskonia kavatseb Kotsarile uut lepingut pakkuda

Kuna praegu on koondisepaus – Baskonia peab oma järgmise mängu 1. märtsil Euroliigas võõrsil Istanbuli Fenerbahce vastu –, siis saavad klubid praegu mõelda järgmise hooaja ja kaugema tuleviku peale.

Ajakirjanik Carlos Perez de Arrilucea teatas, et Baskonia on Sedekerskisele uut lepingut juba pakkunud.

Samuti tahavad nad uuendada 27aastase Kotsari kontrahti. Eesti koondislane on käimasoleval hooajal saanud Hispaania meistriliigas kirja keskmiselt 7,0 punkti ja 3,5 lauapalli mängu kohta. Euroliigas on need näitajad vastavalt 6,2 ja 3,5. Hooaja parima mängu tegi ta veebruari alguses, kui tõi Tel Avivi Maccabi vastu kümme punkti ja üheksa lauapalli.